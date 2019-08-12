Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с директорами московских государственных и частных музеев, в ходе которой поддержал идею о включении территорий музеев в комплексную программу создания качественной городской среды "Мой район".

С таким предложением на встрече выступил директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин, по словам которого это позволило бы небольшим музеем получать качественное комплексное благоустройство.

"Сейчас границы межведомственного взаимодействия получаются разделёнными, и музеям приходится встраиваться в планы-графики комплекса городского хозяйства, что не всегда получается. Из-за этого получается, что работы на одной стороне улицы провели сегодня, а завтра делают то же самое на другой стороне и с другим подрядчиком", - сказал Авдонин.

Кроме того, отметил он, это позволит минимизировать неудобства для местных жителей, связанных с благоустроительными работами. По итогам встречи с руководством музеев, находящихся в столице, Сергей Собянин поддержал предложение о включении территорий музеев в программу «Мой район». Предполагается, что проекты благоустройства музейных дворов и прилегающих городских территорий будут объедены общей концепцией, что позволит органично вписать музейные дворы в единые ансамбли городских улиц и парков, создаваемые в рамках программы «Мой район».

Напомним, в Москве работают более 450 музеев – федеральных, городских и частных. За последние годы музейную сеть пополнили порядка 60 новых музеев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На встрече также обсуждался ряд других проектов развития московских музеев.

1. Включение негосударственных музеев в единую систему городской навигации.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина на улицах города были установлены 24 навигационных указателя и 248 дополнительных информационных полей на ранее установленные указатели с информацией о месторасположении негосударственных учреждений культуры.

2. Включение негосударственных музеев в проект "Музеи – детям"

Проект Мэра Москвы "МУЗЕИ – ДЕТЯМ" реализуется с 1 сентября 2017 г. В рамках проекта школьники и учащиеся колледжей могут бесплатно посещать музеи и выставочные залы.

В Проекте принимает участие 92 музея и выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Музейные площадки оборудованы специальными считывающими устройствами, которые осуществляют верификацию учащихся. Бесплатный проход в учреждения музейно-выставочного типа осуществляется по "Социальной карты москвича", электронной карте "Москвёнок", либо по предъявлению иного документа, подтверждающего обучение в школе или колледже.

С 1 сентября 2017 г. по 30 июля 2019 г. бесплатно посетили музеи 914 620 школьников и учащихся колледжей.

По просьбе руководителей негосударственных музеев в июне 2019 г. Правительство Москвы приняло постановление о включении их в проект "Музеи – детям".

В частности, в новом учебном году школьники смогут бесплатно посетить Еврейский музей и Центр толерантности, Международный музей нумизматики, Музей "Огни Москвы", Дом-музей М.Муравьева-Апостола, Музей техники Вадима Задорожного.

3. Создание межмузейных фондохранилищ

Общая потребность музеев, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в помещениях для хранения музейных собраний составляет около 32 000 кв. м.

В настоящее время прорабатывается вопрос создания двух межмузейных фондохранилищ.

3.1. Многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс (на территории АДЦ "Коммунарка" будет иметь площадь около 20 тыс. кв. м.

Основные функции: хранение предметов музейного фонда и проведение реставрационных работ в специально оборудованных мастерских.

В непосредственной близости в комплексе для федеральных музеев предусмотрено создание общественного пространства (выставочные залы, конференц-зал, кинозал, помещения для занятий с детьми) для совместного использования.

3.2. Фондохранилище, создаваемое путем капитального ремонта с приспособлением недостроенного капитального объекта по адресу: г. Москва, ул. Элеваторная, д. 3.

Общая площадь объекта составляет около 13,0 тыс. кв. м, полезная площадь хранения – 8 тыс. кв. м.

Оба хранилища создаются в рамках идеологии "открытых фондов", когда часть коллекций будет доступна для посетителей и специалистов.

4. Проект "Московская музейная неделя"

Проведение дней открытых дверей (бесплатного посещения) московских музеев в третье воскресенье каждого месяца завоевало большую популярность среди московской публики.

Однако зачастую потоки желающих попасть в музей создавали многочасовые очереди на вход и мешали просмотру экспозиции. Кроме того, с учетом ожидания в очереди за один день трудно посетить сразу несколько культурных площадок.

В целях повышения комфортности пребывания в московских музеях в 2019г. было принято решение изменить формат проведения дней открытых дверей. Теперь музеи, участвующие в акции, сами определяют дни, в которые они готовы принять посетителей бесплатно.

В качестве дня бесплатного посещения большинство музеев оставили воскресенье.

5. Проект поддержки выставок молодых художников и современного искусства

С 2019 г. Правительство Москвы реализует проект поддержки выставок молодых художников.

План проведения выставок молодых художников на 2019 г. сформирован по итогам рассмотрения 246 заявок, поступивших на официальный сайт ГБУК г. Москвы "Объединение "Выставочные залы Москвы". Всего было отобрано и рекомендовано к реализации в 2019 г. 56 выставочных проектов. Еще 10 проектов было рекомендовано для включения в план выставочной деятельности Объединения на 2020 г.

Прием заявок на проведение выставок в 2020 г. будет осуществляться до 31 августа 2019 г. По состоянию на 1 августа 2019 г. поступило более 100 индивидуальных и коллективных заявок от молодых художников.