На Южном Урале появятся новые школы и детские сады

В ближайшие три года на территории Челябинской области будут построены 11 школ и 27 детских садов. Как отмечают в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, новые учреждения будут оборудованы современными лабораториями, в них появятся зоны отдыха, медиатеки, лингафонные кабинеты (аудитория с комплексом звукотехнической аппаратуры).

Этой осенью для учеников откроют двери две новые школы в Челябинске: в микрорайоне Яблочный (Чурилово) и в микрорайоне № 27 по проспекту Победы. Строительство еще двух больших школ планируется завершить в 2020 году. Так, в микрорайоне № 55 Курчатовского района г. Челябинска появится школа на 1500 мест, в микрорайоне № 145 г. Магнитогорска — школа на 1000 мест. Появятся новые школы и в небольших населенных пунктах — в Сарафановском сельском поселении Чебаркульского района на 330 мест и в деревне Казанцево Сосновского района на 336 мест.

В ближашей перспективе запланировано строительство 5 школ: в городе Верхнеуральске на 500 мест, в поселке Западный Сосновского района на 1100 мест, в селе Кунашак на 500 мест, в Пласте возведут пристрой к школе № 2, в Миассе построят школу-детский сад.

Также министерство образования Челябинской области заявило о строительстве 27 новых детских садов. В первую очередь их будут строить там, где есть большие очереди в дошкольные учреждения. В этот список попали города Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сосновский, Аргаяшский и Ашинский районы. В Челябинске появятся 15 новых детских садов.