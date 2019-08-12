"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на завтра

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве на вторник, 13 августа. Согласно последней информации, в столичном регионе завтра ожидаются дожди и грозы, а также порывистый ветер.

Синоптики отметили, что погода во вторник будет потенциально опасной. Период действия предупреждения – с 12 часов вторника по 12 часов среды, передает РИА "Новости"

Напомним, на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода. Столбики термометров будут показывать от 20 до 24 градусов. В столице будет наблюдаться переменная облачность. Почти каждый день будут идти кратковременные дожди.