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Приставы будут использовать камеры для поиска должников по всей России

12 августа 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Приставы будут использовать камеры для поиска должников по всей России
фото: pixabay.com

Федеральная служба судебных приставов приняла решение использовать камеры наблюдения для отслеживания должников по России. Отмечается, что данным способ уже используется в Москве.

Согласно данным ФССП, за полгода в 2019 году было найдено более 40,5 тысячи должников из 121 тысячи.

"Мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти", - передаёт заявление главы службы Дмитрия Аристова  "Парламентская газета. 

Он добавил, что любой гражданин может оплатить задолженность через специальный сервис на официальном сайте ФССП.

Помимо этого получить сведения о сумме долга можно, скачав специальное приложение на смартфон. Программу поддерживают все операционные система: Android, iOS и Windows Phone, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

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