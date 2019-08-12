Приставы будут использовать камеры для поиска должников по всей России
12 августа 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба судебных приставов приняла решение использовать камеры наблюдения для отслеживания должников по России. Отмечается, что данным способ уже используется в Москве.
Согласно данным ФССП, за полгода в 2019 году было найдено более 40,5 тысячи должников из 121 тысячи.
"Мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти", - передаёт заявление главы службы Дмитрия Аристова "Парламентская газета.
Он добавил, что любой гражданин может оплатить задолженность через специальный сервис на официальном сайте ФССП.
Помимо этого получить сведения о сумме долга можно, скачав специальное приложение на смартфон. Программу поддерживают все операционные система: Android, iOS и Windows Phone, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".