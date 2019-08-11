Эксперты рассказали, как выбрать востребованную профессию
11 августа 2019, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 сентября 2020 годa в российских колледжaх изменится перечень профессий, как рассказала «Российской газете» министр просвещения России Ольга Васильева.
Аналитики посоветовали родителям и абитуриентам не волноваться из-за исчезающих профессий, пишет НСН.
"Мир развивается, за ним меняется и развивается рынок труда, и ряд старых профессий естественным образом становятся не актуальными. Думаю, что в их числе вскоре окажется специальность бухгалтера в чистом виде, потому что многие операции, которые делает бухгалтер, будет проще и правильнее исполнять машине", - объяснила эксперт Наталья Данина.