Задолжавшая 2 млрд рублей дворник рассказала о своих доходах

Дворник из подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, чья история о долге в два миллиарда рублей облетела Интернет, рассказала о своём материальном положении.

Светлана призналась, что как только работодателю стало известно о её огромном долге, он тут же «нашёл причину» и уволил женщину с должности дворника. Бодрова рассказала, что она в разводе и при этом одна воспитывает ребёнка, передаёт Lenta.Ru.

«Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», - поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что в попытке устроиться на работу курьером женщина заполнила несколько бланков, после чего её сделали учредителем компании-банкрота, задолжавшей $32 млн. Чтобы выплатить свой долг, Бодрова должна работать около 260 тысяч лет.