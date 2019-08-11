В Москве студентка умерла от болезни, которую не смогли определить врачи

В Москве студентка Воронежского государственного университета умерла от болезни, которую врачи не смогли определить. Девушка приехала в столицу после окончания экзаменов.

Сообщается, что сразу после приезда у девушки поднялась высокая температура и покраснело горло. Родители не стали сразу обращаться в больницу за помощью и предположили, что у дочери ангина. На следующий день у студентки началась рвота, после чего было решено обратиться к врачу. Терапевт назначила лечение, однако лучше девушке так и не стало. У больной посинели конечности и начались боли в мышцах, из-за которых девушка перестала двигаться. Спустя ещё несколько дней у неё онемел рот, а затем студентка впала в кому. Девушку забрали в реанимацию, но спасти её так и не удалось. Теперь причину гибели студентки будут устанавливать посредством экспертизы, передаёт РИА Новости.