Священник ответил на обвинения из-за крещения ребенка

Игумен Фотий ответил на обвинения женщины, которая заявила, что во время обряда крещения священнослужитель грубо обращался с её ребёнком. После того, как возмущённая мать выложила видео в интернет, на священника ополчились пользователи Сети.

После крещения у младенца остались ссадины и ушибы

Игумен заявил, что годовалого ребёнка по правилам положено трижды окунать в купель с головой, передаёт РенТВ. Также священнослужитель предположил, что недовольство матери малыша можно объяснить тем, что она оказалась не готова к обряду крещения.

«Моей вины никакой нет. Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным... Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить».