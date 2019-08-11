В Сети возмущены видео, как крещение превратилось в пытку. Священник травмировал годовалого ребенка при проведении обряда

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) с особым садизмом проводил обряд крещения. В результате он травмировал годовалого младенца и не хотел отдавать ребенка пытавшейся защитить его матери.

Инцидент произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине Ленинградской области. Как пишет «Фонтанка», за крещение мать ребенка заплатила 3,5 тысячи рублей и совершенно не ожидала, что обряд превратится в издевательство.

Мать ребенка написала заявление в полицию, зафиксировав у младенца синяки и ссадины. Так же она обратилась в Епархию. Представители церкви сообщили, что уже отстранили священника от службы.

"У меня аж сердце сжалось... Это ад какой-то, а не церковь!", "Какой ужас! Вот тебе крещение, которое должно оберегать, как они говорят", "Я аж подорвалась с места. Так захотелось отобрать ребенка", "Господи..мне аж плохо стало. Мир сходит с ума", "Только собираемся крестить,но уверенна что если б батюшка что то подобное сделал,зная мужа и потенциального кума,батюшке б накостыляли так что тот сам бы испугался. Ну как можно быть таким уродом, ребеночек же", - комментируют случившеся пользователи Сети.