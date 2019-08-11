Накануне митинга «Вернем себе право на выборы!» telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные 3000 участников московских акций протеста с паспортами, телефонами и адресами, в том числе и журналистов, которые освещали мероприятия. Документ, скорее всего, принадлежит столичному ГУ МВД, но как он попал в Сеть, и кто владелец канала, ведь это прямое нарушение закона о защите личных данных?

«Медуза» выяснила, что в качестве контакта «Товарищ майора» указан почтовый адрес и телефон, который принадлежит московскому пиарщику Виталию Тайсаеву. «Я не создавал телеграм-канал «Товарищ майор», ко мне пришли создатели и попросили зарегистрировать на себя сим-карту, чтобы я с неё делал рекламную кампанию. Я не могу ничего сказать о своих заказчиках. Это обычные молодые люди в белых рубашках, чёрных костюмах, которые говорят, что они работают на некие околокремлёвские структуры. Телеграм-канал «Товарищ-майор», насколько я понимаю, был создан людьми из АП-тусовки», - сообщил пиарщик каналу «Вaza».

Так же Тайсаев рассказал, что давно не работает с каналом, но в начале контент был вполне обычным, а вот агрессия появилась совсем недавно и редакционная политика очень сильно поменялась. «Я просто боюсь, правда, что меня увезут куда-нибудь или убьют за ту информацию, которую я разглашаю. Ну там есть люди из конторы. Понятно, что есть редакция, есть какие-то люди, которые присылают что-то. Они же не просто так пишут», - признался он.

В принципе, давно не секрет, что популярный мессенджер активно используют не только известные медиа-персоны, но и силовики и представители администрации. Но если первые открыто пишут и выражают свое мнение, то власть делает это анонимно. Но все тайное рано или поздно становится явным.

Например, в Сети уверены, что канал «ПЯР во время чумы» ведёт политолог Орлов, один из активных участников различных пропагандистских шоу.