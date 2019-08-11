Медведев назвал подаренного ему бойцового пса, как героя культового мультика

Российский премьер-министр рассказал о судьбе алабая, подаренного ему президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Щенку дали кличку, похожую на имя одного из персонажей культового американского мультфильма.

О собаке Медведев рассказал у себя в социальных сетях. Он опубликовал видео в своих социальных сетях.

«Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова», — адресовал свою запись Дмитрий Медведев: «Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках».

На видео собака гуляет по коридорам и лестницам, а потом заходит в кабинет к премьер-министру.

Щенка алабая Медведеву подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Эта порода овчарок относится к разряду бойцовых.

Медведев не стал уточнять, почему собаку назвали Айком. Но именно так зовут самого младшего в семье Брофловских из мультипликационного сериала «Южный парк». Этот мультфильм стал культовым во всем мире.