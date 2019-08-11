В колледжах заменят устаревшие профессии на более современные

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в 2020 году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить около ста позиций.

"С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО) ... Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал", - передаёт слова Васильевой "РГ".

Министр отметила, что одни профессии устарели, другие в принципе исчезают. Она отметила, что некоторыми специальностями можно овладеть на краткосрочных курсах.

По словам Васильевой, в список "ненужных" профессий попадут: изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и др. Однако специальность радиооператор заменят на монтажник оборудования мобильной связи.

Министр сообщила, что помимо устаревших в образовательных учреждения введут новые специальности, например "аддитивные технологии" - то есть технологии с использованием 3D-печати".