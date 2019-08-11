Намаз в честь Курбан-байрама на площадках в Москве совершили 240 тыс мусульман

240 тыс. человек посетили праздничные богослужения в мечетях и на двух дополнительных площадках в Москве в честь наступления Курбан-байрама. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Богослужения в этом году проходили в шести местах - четыре мечети и две площадки. Было порядка 240 тыс. человек, все прошло организованно, проблем не было», - сказал В.Сучков.

Как сообщала ранее пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей, по договоренности властей столицы и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены. Для заказа забоя животных созданы достаточные альтернативные возможности в Московской области. В текущем году для проведения праздничных богослужений на территории Подмосковья открыто 47 площадок.

В 2019 г. праздник Курбан-байрам начался 11 августа и будет отмечаться три дня.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Курба-байрам - исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.