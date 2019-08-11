В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

Правоохранители уверены, что артековцы мечтают о последующей работе в структурах Следственного комитета России, пишут «Аргументы недели-Крым».

Следственный комитет распространил информацию, что по поручению председателя Следкома Александра БАСТРЫКИНА в «Артеке» начата программа «Юный следователь».Сообщается, что «Уже четвертый год подряд в «Артек» приезжают ребята со всей России, чьи мечты о будущем связаны с работой в Следственном комитете. А профессиональные следователи, криминалисты и студенты Московской академии Следственного комитета, которые на протяжении всей смены занимаются с детьми, помогают им превратить ту самую мечту в цель».

На торжественном открытии смены представители центрального аппарата СК РФ отметили, что ведомство уделяет особенное внимание работе с подрастающим поколением.