Спасатель МЧС: как выжить во время шторма в городе

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, как выжить во время шторма в городе. Есть три стратегии поведения в экстремальных условиях: либо бежать, либо прятаться, либо сопротивляться, то есть биться, считает он.

Эксперт отметил, что если будет конкретная опасность на улице, то все люди как раз побегут в метро, и там может образоваться давка, поэтому нужно быть осторожнее, сообщает НСН.

"Если вы оказались на улице, вытащите наушники, потому что вы должны слушать и слышать, что происходит вокруг вас. Надо снять капюшон, чтобы ваше периферийное зрение работало, и нужно смотреть не только под ноги, но и наверх, так как опасность может прилететь откуда-то сверху", - добавил специалист.

Также, как отмечает ПолитЭксперт, специалист Любовь Лоскутова предложила меры для эффективной борьбы с лесными пожарами. Она рассказала, что нужно предпринять самые строгие меры: "Я уверена, что все не просто так. В непроходимых местах само по себе ничего загореться не может. Значит это либо человеческий фактор, либо диверсия".