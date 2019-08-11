Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы разместили в Сети ролик горящей на МКАД Tesla. Авария произошла прошлой ночью внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Автомобиль двигался на автопилоте, но электроника не сумела распознать стоявший на дороге эвакуатор. В результате произошло столкновение и начался пожар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gago (@gagorun)10 Авг 2019 в 11:14 PDT

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в салоне электрокара находился глава компании «Арикапитал» Алексей Третьяков с двумя детьми. Бизнесмен в тяжелом состоянии находится в реанимации, дети с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставлены в одну из московских клиник.

«Электрическая машина, без бензина, безопасна — говорили они… А вот оно как батарейки разлетаются», «Автопилот Теслы не распознал эвакуатор газель, потому что наша газель мало походит на автомобиль в принципе», «Даже для самого наисовременнейшего автопилота на сегодняшний день, прежде всего, должен быть приспособлен сам город. Приспособлен намного лучше, чем сегодня наши города приспособлены для инвалидов, например. Нужно быть сумасшедшим или просто нулевым в этой теме, чтобы доверить свою жизнь автопилоту в наших городах», - комментируют происшествие пользователи Сети.