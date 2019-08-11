В Перми немецкий канатоходец установил мировой рекорд

Бывший учитель из Германии Фридрих Кюне прошел по канату 995 метров от здания Театра-Театра до здания Законодательного собрания Пермского края. Маршрут он назвал самым сложным в своей карьере.

На прохождение дистанции потребовалось 45 минут, сообщает телеканал "Россия 24". Все это время немец не просто шел, но умудрялся танцевать и выполнять акробатические трюки. А на собравшихся внизу зрителей он бросал блестки.

Пройдя эту дистанцию в на высоте 12-этажного здания, экстремал установил новый мировой рекорд. В начале маршрута немец находился на высоте 20 метров, постепенно поднимаясь до 35 метров в конце почти километровой дистанции.