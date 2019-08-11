Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сегодня сообщает "Пятый канал". Ныне титулованной леди 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

В номинации "Миссис Россия Globe" победила Ксения Кривко из Кемерово. Титул "Mrs Russia Globe Classic" получила участница Лариса Китова из Нижнего Новгорода, она будет представлять страну на конкурсе в Лос-Анджелесе.

Первой "Вице-миссис России" жюри назвало Анну Митрофанову (Самара), второй стала Влада Брем из Иркутска, на третьей же ступеньке оказалась Светлана Жаворонкова (ЦФО), а на четвертой - Наталья Резникова из Ставрополя.



