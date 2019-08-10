Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Дороги не только одна из главных бед России, но, как оказалась, и «расстрельная статья» для бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Не в прямом, конечно, смысле слова, но за строительство дороги «Еланцы-МРС» чиновник получил три года колонии.

Если коротко, то по статье «превышение полномочий» мэр Копылов осужден за то, что при строительстве так необходимой региону дороги выделил в аренду три смежных земельных участка для размещения на них асфальтобетонного завода. А как считает суд, распоряжаться этой землей он не имел права, поскольку она федерального значения и принадлежит национальному парку. А значит, ущерб экологии нанесен колоссальный - уничтожены почвенные беспозвоночные организмы!

Абсурдность приговора вылилась в массовую кампанию в защиту бывшего мэра, за которого вступились как депутаты Госдумы, правозащитники, так и местные жители. Многие откровенно называют дело Копылова сфабрикованным. «Мы все, жители байкальской территории живём под дамокловым мечом законодательной путаницы и летающего туда-сюда дышла правоприменительной практики, проще — судов и прокуроров. Любой из нас может мгновенно стать Копыловым. Штрафы, потеря имущества, тюрьма», - написал на своей странице в соцсети один из ярых защитников бывшего мэра фермер Сергей Перевозников.

И люди его поддержали – они вышли на одиночные пикеты с плакатами «Свободу Сергею Копылову! Нет произволу суда!», устроили километровый заплыв на побережье Байкала, организовали лихой автопробег по бездорожью, и каждый встречный водитель приветствовал участников акции, а шаманы провели молебен за освобождение чиновника. «Дело беспозвоночных» - так в народе окрестили приговор Копылову стало показателем бюрократизма и кровожадности судебной системы.