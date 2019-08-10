Социолог Михаил Дмитриев о региональном сепаратизме в России

Социолог Михаил Дмитриев в беседе с журналистами рассказал, что в последние дни желание проводить реформы в стране у чиновников уменьшилось. Это произошло после повышения пенсионного возраста.



Вслед за пенсионной должна была идти административная реформа. Политики утверждали, что без неё управление страной станет невозможным. Однако на фоне негативной реакции на повышение пенсионного возраста административная реформа сошла «на нет». Ситуация в стране стала очень неустойчивой. Люди действительно ждут изменений. Мотив, по которому население обсуждало пенсионную программу, было отсутствие диалога между народом и властью при принятии решения о повышении пенсионного возраста.



Из-за того, что реальных решений проблем в стране народ не всегда ощущает, возникает такое явление как региональный сепаратизм. В ряде дальневосточных регионов известны случаи, когда респонденты на фокус-группах выступали за отделение субъектов от России. Такое решение ничего не меняет, но в отсутствии других предложений народ готов идти на радикальные меры. Ярким примером тому может служить ситуация в Великобритании.



