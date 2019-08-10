Полицейские на митинге в Москве сбили квадракоптер, который делал снимки с высоты птичьего полета

На митинге в Москве "Вернём себе право на выборы!" по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собрались более 47 тысяч человек. Сеть мгновенно облетели фотографии многотысячной толпы людей, снятой с высоты птичьего полета.

Однако полицейские очень оперативно стали сбивать квадрокоптеры, и эти фотографии тоже попали в рунет. В остальном санкционированный митинг прошел довольно мирно, но вот в конце выступающие начали призывать людей «прогулятся до Белого дома», чтобы продемонстрировать, что «Мы здесь власть!»