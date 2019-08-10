На митинге в Москве "Вернём себе право на выборы!" на проспекте Сахарова по данным «Белого счетчика» собралось уже больше 47 тысяч человек.

Силовики перекрыли вход на проспект Сахарова из-за большого количества людей. Еще очень много желающих не могут пройти внутрь из-за очередей. Рамок на входе не хватает, но полиция как-то пытается помочь митингующим и стараются побыстрее досматривать их еще на подходе.









Самые разные политические силы собрались на проспекте Сазарова, много представителей молодежной субкультуры, как и обещали рэперы Face и Оксюморон, блогеры и журналисты. Леонид Парфёнов на митинге зачитал рэп, процитировав строки из трека рэпера Face «Юморист».

Полиция задержала одного из оппозиционных кандидатов - Людовь Соболь. ГУВД Москвы официально объяснило ее арест тем, что на Соболь пожаловались организаторы митинга, якобы она собиралась устроить там провокацию.