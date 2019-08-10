В Москве начался митинг в поддержку независимых кандидатов. Полиция закрыла проход на Сахарова из-за большого количества людей

В Москве начался митинг в поддержку независимых депутатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Несмотря на дождь, проспект Сахарова практически заполнен, но люди всё продолжают прибывать.

Полиция временно закрыла проход на митинг из-за слишком большого количества желающих выразить свою гражданскую позицию. Перед входом уже собралась очень большая толпа. По данным белого счетчика на Сахарова уже 3,2 тысяч человек.

Независимые кандидаты, находящиеся под арестом, все-таки присутствуют на митинге, пусть даже в виде картонных фигур. А вот представители молодежной субкультуры - российские рэперы Оксюморн и Face присутствуют на митинге, так сказать, во плоти.