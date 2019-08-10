Депутат Госдумы объяснил пожары в Сибири применением США климатического оружия против нашей страны

Депутат Госдумы Алексей Журавлев удивил россиян, сообщив, что уверен -причина пожаров в Сибири и штормовых дождей в Москве результат применения американского климатического оружия против нашей страны.

«Я думаю, [они] испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — сказал депутат в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Жаль, что Журавлев не уточнил, как именно россияне должны реагировать на подобную "американскуб агрессию" и не способность власти противостоять этому. Напомним, народный избранник уже однажды предлагал нам отказаться от вражеских BMW и Мерседесов, чтобы поддержать отечественный атопром, но согласно декларации владел именно BMW и Мерседесом.

И тем не менее, согласно последним данным Greenpeace, площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии выросла до 4,5 млн гектаров. В этом сезоне в России сгорело уже более 13 млн гектаров леса. По словам экоактивистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года. По данным экологической организации, только в Красноярском крае могли пострадать и погибнуть 13 тысяч животных.