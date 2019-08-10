В пресс-службе Горбачева опровергли сообщения СМИ об ухудшении состояния его здоровья

В субботу, 10 августа, в пресс-службе первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева опровергли данные некоторых средств массовой информации об ухудшении состояния здоровья политика.

Глава пресс-службы Павел Палажченко подчеркнул, что Михаил Горбачев регулярно ходит на работу, в частности он присутствовал на рабочем месте вчера. Как сообщает ТАСС, 88-летний политик живо всем интересуется и иногда комментирует наиболее актуальные события.

Палажченко заметил, что возраст Михаила Сергеевича дает о себе знать, однако его удивляет, что подобные вещи комментируют люди, которые не имеют никакого отношения к медицине.