На Украине по боевой тревоге спецназ доставил носки генералу

Армейский спецназ был поднят по тревоге, чтобы выполнить боевой приказ и доставить в зону боевых действий ценный груз. Приказ был выполнен, но на передовую доставлено разочарование от Зеленского. Об этом сообщили украинские СМИ.

Новый скандал на Украине начался с забавного сообщения в социальных сетях.

«Группа элитного подразделения ВСУ получила приказ как можно скорее доставить одному генералу пакет с пометкой грифом секретности», — рассказал один из пользователей facebook Михаил Макарчук.

Приказ был выполнен. Спецназ с задачей справился. «Совершенно секретный» пакет был передан одному из генералов.

«Он его вскрыл при бойцах, –добавил Макарчук, – достал оттуда носки, которые таким образом ему передали. Группу спецназа поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки».

Интернет-пользователей эта новость возмутила. Кто-то воспринял ее как байку. А кто-то добавил к рассказу свои истории. Как оказалось, на Украине подобные ситуации изредка возникают.

«Я работаю в море. И тоже принимал участие в подобном, — рассказал один из комментаторов в записи. – Пароход, на котором я работал, доставлял пачку газет и журналов с берега на платформу. Расход топлива 16-20 кубов солярки в день. Ходу около 6 -7 часов. Это как «Спасти рядового Райана».

Новость уже подхвачена украинскими СМИ. Реакции армейского командования на ситуацию пока не последовало.