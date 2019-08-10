В Госдуме высказались о важности новых правил любительской рыбалки

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев высказался о важности новых правил любительской рыбалки, которые начнут действовать с 2020 года.

Новый закон гарантирует свободный и бесплатный доступ к рыболовству в личных целях и позволяет рыбакам в районах Сибири, Севера и Дальнего Востока использовать сети. Кроме того, с 1 января будущего года будет введен запрет на применение химических и взрывчатых веществ, а также электротока. Известно, что появится понятие "суточной нормы".

В беседе с RT Николаев отметил, что этот долгожданный закон затрагивает многих людей. Депутат заявил, что сейчас велик процент браконьерской рыбалки, поэтому необходимо добиться корректного исполнения всех правил. Политик выразил надежду на то, что в ближайшее время властям РФ удастся навести порядок в этой области.