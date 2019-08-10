Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Утром в субботу, 10 августа, в московских аэропортах задержали и отменили около 30 рейсов. Согласно последней информации источников, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в столице.

По состоянию на 10.03 мск, во Внуково задержка коснулась двух рейсов. В аэропорту Домодедово были отменены 12 рейсов, еще семь задержаны. Что касается Шереметьево, то там задержаны 11 рейсов, передает РИА "Новости"