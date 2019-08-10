Синоптики рассказали, когда в Москве прекратится дождь

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сегодня утром сообщил, когда в Москву вернется лето. Согласно последней информации, ждать улучшения погоды осталось не слишком долго.

Тишковец подчеркнул, что дожди в столице прекратятся уже сегодня после 14-15 часов, температура воздуха днем будет составлять плюс 16-18 градусов. Порывы ветра в столице будут достигать 10 метров в секунду.