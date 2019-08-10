Дмитрий Медведев беспокоится о противопожарных мерах в школах Хабаровского края

По поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Минпросвещения России и МЧС рассмотрят вопрос о введении дополнительных мер противопожарной безопасности в школах и других образовательных учреждениях Хабаровского края.

Вопрос будет проработан с учетом недопущения срыва начала учебного года в регионе. Результаты должны быть представлены российскому правительству до 15 августа.

Инспекторы Госпожарнадзора в настоящее время ведут проверки в краевых образовательных учреждениях. На данный момент уже обнаружены 262 нарушения. Половину из них удалось устранить на сегодняшний день. 50 юридических и 75 должностных лиц привлечены к ответственности.

Вопрос о нарушениях пожарной безопасности остро стоит в крае потому, что порядка 15% школ построены до 1940 года. В этих зданиях установлены пустотные деревянные перегородки. Они по определению не отвечают нынешним требованиям. Оставшаяся часть школ возведена с 1940 по 1980 годы – в них пожарная безопасность повышена. При этом практически все учреждения оборудованы системами автоматического вызова пожарных. Но при этом значительная часть оборудования установлена более 10 лет назад.