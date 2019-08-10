Власти китайской провинции сопереживают Хабаровскому краю

В правительство Хабаровского края пришло письмо от властей соседней провинции Хэйлунцзян, КНР. В письме – ответ на просьбу губернатора Сергея Фургала ограничить сбросы воды в Сунгари.

Губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао заверил Сергея Фургала, что уделит максимальное внимание вопросам контроля за пропуском воды в Сунгари. С 3 августа объем сбросов снижен с 1220 до 900 кубических метров в секунду. Кроме того, господин Ван выразил сопереживание затопляемому региону.

- Народное Правительство провинции Хэйлунцзян выражает уважение и сопереживание по поводу ущерба от наводнения в Хабаровском крае. До настоящего времени водохранилища, расположенные в бассейне реки Сунгари, не осуществляли дренажных сбросов воды. Несмотря на это, в целях снижения воздействия водосброса на паводковую ситуацию в бассейне реки Амур, китайская сторона скорректировал схему выхода водного потока с водохранилищ, снизив с 17.00 3 августа объем сбросов с 1220 кубометров в секунду до 900 кубометров в секунду, - сообщает губернатор Ван Вэньтао.

Ранее Сергей Фургал обратился к руководству Хэйлунцзян с просьбой рассмотреть возможность снижения сбросов в приток Амура – Сунгари – из-за паводковой ситуации. Сунгари дает порядка 22% поступающей воды в главную реку региона.