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Хабаровск хочет стать городом федерального значения

10 августа 2019, 10:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровск хочет стать городом федерального значения

Хабаровск претендует на получение статуса города федерального значения. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук намерен доказать, что вверенный ему город достоин высокого статуса.

Сам Кравчук уверяет, что Хабаровск вполне готов стать отдельным субъектом РФ.
- Может быть, это мои фантазии, но я хочу, чтобы Хабаровск стал городом федерального значение, - заявляет градоначальник журналистам.

При этом мэр отказывается связывать свое, как он сам выражается, возможно фантазийное желание, с лишением Хабаровска статуса дальневосточной столицы. Среди СМИ возникли предположения – не хочет ли Кравчук таким образом показать губернатору Сергею Фургалу, при котором Хабаровск и перестал быть дв-столицей, «кто здесь папа»? Кравчук – из «Единой России», Фургал – из ЛДПР. Сам Сергей Анатольевич такое предположение опровергает.

- У нас с руководством края сложились рабочие взаимоотношения. И я, и губернатор были выбраны жителями города и края, - заявляет Кравчук.

При этом эксперты считают, что в желании Кравчука есть рациональное зерно. Например, завкафедрой философии и культурологии ТОГУ Леонид Бляхер уверен, что Хабаровск исторически выполнял функцию коммуникатора между макрорегионом – географически отрезанным от страны – и остальной Россией.

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