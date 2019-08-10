"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

После взрыва в Северодвинске полностью закрыта часть акватории Северного моря. В Двинской губе запрещено свободное плавание гражданских судов в том числе рыболовецких шхун. По требованию Минобороны в море не выходит никто.

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?

Как считает Андрей Караулов, ядерный взрыв межконтинентальной ракеты «Буревестник», производство «Новатора», загрязнил огромную часть акватории северного моря, и все эти миллионы кюри перейдут в Баренцево море. «На самом деле - это национальная трагедия. Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещён вылов рыбы в Северном море. Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима. Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков. Двинская губа cвчерашнего дня, говоря языком «Сталкера» Тарковского - «зона». Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого Президента? Весь мир встал на уши. Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: «Буревестник». Новейшая крылатая ракета. Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат. Опять молчат», - написал журналист на своей странице в Facebook.

Молчание представителей Минобороны никого не удивляет, это обычная российская практика, но спокойствие истеричных западных СМИ, скорее всего, говорит о том, что серьезных проблем все же нет.