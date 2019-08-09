Министр Правительства Москвы Денис Тихонов рассказал о работе системы выдачи патентов работающим мигрантам

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов рассказал о работе системы выдачи трудовых патентов для иностранных граждан, приехавших в столицу для работы.

Он отметил, что за первое полугодие 2019 года оформили патенты для осуществления деятельности 261 тысяча работающих в Москве мигрантов. «Работающие в Москве иностранцы за этот период перечислили в бюджет города 8,6 млрд рублей налогов, - отметил Денис Тихонов. Министр Правительства столицы рассказал, что 80% работающих мигрантов предпочитают для уплаты налогов пользоваться пользуются цифровыми технологиями.

Почти 210 тысяч патентов было оплачено при помощи квитанций с QR кодом, который позволяет оперативно провести платеж. При этом 30% от иностранных граждан, использующих трудовые патенты, являются пользователями онлайн-сервиса «Личный кабинет иностранного гражданина», который действует на сайте Московского миграционного центра. Услуга «Личный кабинет», который можно зарегистрировать на сайте Московского миграционного центра - это простой в использовании и удобный инструмент. Регистрация на портале позволяет иностранным работникам получать важную информацию, отслеживать текущий статус трудового патента, осуществлять необходимые платежи без лишних временных затрат и стояния в очередях.

Как подчеркнул Денис Тихонов, Москва занимает первое место среди городов в рейтинге электронного правительства ООН. Данный рейтинг показывает уровень развития информационного сообщества и говорит о том, что сформированная современная цифровая инфраструктура в столице России находится на высоком уровне. Это позволяет городу сократить расходы за счет автоматизации процессов, увеличить собираемость налогов и предоставить предпринимателям комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе и иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в Москве.