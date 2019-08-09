Как продлить жизнь своего смартфона?

Специалисты рассказали, какие ошибки люди допускают при обращении со смартфоном. По мнению экспертов, гаджет может служить гораздо дольше, если выполнять некоторые правила.

Специалисты советуют на ночь выключать смартфон, чтобы продлить срок службы не только аккумулятора, но и самого телефона. Также гаджет не советуют использовать вместо будильника. Ещё одним важным правилом является зарядка только от оригинального провода – так батарея не будет перегреваться, считают эксперты. Кроме того, специалисты рекомендуют не держать долго в руках телефон при экстремально низкой или экстремально высокой температуре (выше +30 или ниже -20), чтобы гаджет не подвергался несвойственной для него температурной нагрузке, передаёт terrnews.com.