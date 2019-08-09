В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе рассказали, для чего в России уничтожаются санкционные продукты. В пресс-службе ведомства заявили, что запрещенные продукты могут оказаться опасными для здоровья граждан и некачественными.

«В случае с санкционной продукцией, а также иными товарами, не соответствующими ветеринарным и фитосанитарным требованиям, невозможно гарантировать безопасность их потребления», - объяснили в министерстве.

Напомним, запрещенные в рамках продовольственного Эмбарго продукты начали уничтожать в конце лета 2015 года, передаёт РИА Новости. С тех пор общественность несколько раз выказывала возмущение, что тонны продовольствия уничтожаются.