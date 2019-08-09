Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не имел своего мнения по поводу митингов, которые прошли в Москве. По данному поводу высказался Владимир Вольфович Жириновский специально для «Аргументы Недели».

«Во время перестройки я сам неоднократно участвовал в массовых митингах и меня задерживали не меньше трех раз. На Пушкинской, в Новопушкинском сквере и на бульварах. Мы и тогда, и сейчас полностью за свободные и открытые выборы. Не должно быть преград для выдвижения, иначе нарушается 32-я статья Конституции: граждане РФ имеют право избирать и быть избранными. А в качестве фильтра можно проводить праймериз, предварительное голосование, чтобы отсеять наименее популярных кандидатов.

И митинги должны проходить без необоснованных ограничений. У граждан должна быть возможность выступать свободно.

Но при этом мы против: место для митингов должно быть безопасным. Полиция должна иметь возможность контролировать ситуацию. Ведь в толпе может оказаться террорист – что тогда делать?

Кроме того, мы должны исключить иностранное вмешательство во внутреннюю политику России. А в случае последних московских митингов признаки этого были. Американское посольство публиковало данные о маршруте движения несанкционированного шествия, немецкое издание «Дейче Велле» публиковала призыв: «Москва, выходи!» То есть там пытаются использовать нашу внутреннюю повестку, чтобы расколоть общество. То есть ухудшить ситуацию, а не улучшить. Мы не допустим такого наглого вмешательства!

Поэтому я убежден, что Госдума должна в ближайшее время отреагировать, провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике, и пригласить представителей тех стран, чьи посольства грубо вмешиваются в события в России. Мы не допустим оранжевой революции. Мы не пойдем по пути Киева».

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.