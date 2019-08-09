Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи дали несколько советов, как эффективно распределять своё время и успевать все намеченные дела. По мнению специалистов, одним из первых шагов к успешному тайм-менеджменту должно стать составление списка дел с указанием времени для их исполнения.

После того, как важные дела будут внесены в список, следует максимально оградить себя от всех отвлекающих факторов, включая гаджеты и внешний шум, передаёт РенТВ. С самого утра лучше выделить время для «важных» дел, тогда как выполнение «неважных» можно передвинуть ближе к вечеру.

Если даже при такой организации времени сделать всё за один день не получается, то специалисты советуют перенести их на следующий день, но уже в графу «важные».