В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду
9 августа 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
В российском Министерстве культуры предложили ввести запрет на еду в кинотеатрах, которую зрители приносят с собой. Аргументируется подобная инициатива тем, что бары кинотеатров теряют выручку.
В настоящее время пронос еды в кинозалы регламентирован правилами, однако многие считают, что они ущемляют права потребителей. В Минкультуры заявили, что предложение будет рассмотрено с учётом всех точек зрения, передаёт «Интрефакс».
Также в Министерстве задумались о том, чтобы снять с кинотеатров обязанность по обеспечению безопасности посетителей. Предполагается, что будет составлен свод правил поведения во время киносеансов, с которым сможет ознакомиться каждый желающий.