В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду

В российском Министерстве культуры предложили ввести запрет на еду в кинотеатрах, которую зрители приносят с собой. Аргументируется подобная инициатива тем, что бары кинотеатров теряют выручку.

В настоящее время пронос еды в кинозалы регламентирован правилами, однако многие считают, что они ущемляют права потребителей. В Минкультуры заявили, что предложение будет рассмотрено с учётом всех точек зрения, передаёт «Интрефакс».

Также в Министерстве задумались о том, чтобы снять с кинотеатров обязанность по обеспечению безопасности посетителей. Предполагается, что будет составлен свод правил поведения во время киносеансов, с которым сможет ознакомиться каждый желающий.