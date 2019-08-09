В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

Эксперты из Роспотребнадзора оценили радиационный фон в Архангельской области после пожара на военном полигоне и оценили, насколько безопасной нынешняя обстановка является для жителей региона.

На полигоне под Архангельском произошёл взрыв

Главный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов заверил, что опасности для местных жителей нет. Приглашённый специалист из Санкт-Петербурга Алексей Громов рассказал, что для анализа были взяты пробы почвы, воды и воздуха недалеко от полигона, передаёт РИА Новости.

«Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено», - сообщил Громов.