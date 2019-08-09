В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона
9 августа 2019, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты из Роспотребнадзора оценили радиационный фон в Архангельской области после пожара на военном полигоне и оценили, насколько безопасной нынешняя обстановка является для жителей региона.
Главный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов заверил, что опасности для местных жителей нет. Приглашённый специалист из Санкт-Петербурга Алексей Громов рассказал, что для анализа были взяты пробы почвы, воды и воздуха недалеко от полигона, передаёт РИА Новости.
«Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено», - сообщил Громов.