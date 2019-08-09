Москва нуждается не просто в развитии гостиничного бизнеса, а в расширении возможностей для делового туризма. Об этом высказались участники круглого стола, организованного Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. На мероприятии говорили о прошедшем Чемпионате мира по футболу, благодаря которому кардинально изменилось отношение иностранцев и к российской столице, и к стране в целом. По данным московских властей, в Первопрестольной в прошлом году побывало свыше 23 млн туристов. Но спада интереса не произошло: в этом году ожидают приезда такого же количества гостей, если не больше. И город понимает, что привлекать столица будет, в том числе, организаторов крупных международных бизнес-форумов.

Тенденция совмещать путешествие с проведением деловых встреч наметилась давно, однако, далеко не все столичные отели отвечают веяниям времени. Одни из немногих, кого не подвела интуиция – владельцы крупнейшей столичной девелоперской структуры ГК «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. Управляемая ими гостиница Radisson Collection Hotel Moscow (бывшая «Украина»), несмотря на то, что является архитектурным памятником с многолетней историей, по функционалу не уступает самым современным отелям мирового уровня. В этом году она пережила ребрендинг, одной из первых присоединившись к бренду Radisson Collection, созданному крупнейшей гостиничной сетью мира Radisson Hotel Group специально для 5-звездочных дорогих и роскошных отелей, которые заметно выделяются архитектурой, качеством сервиса и своей историей.

Конференции, форумы и сквер на крыше

Именно отель Нисанова и Илиева на целый месяц мундиаля стал в прошлом году штаб-квартирой FIFA. В знаменитой сталинской высотке регулярно проводятся важные мероприятия, в том числе государственные. К слову, в этой же гостинице в 2013 году состоялся экономический форум «Польша-Россия: От чемпионата Европы к чемпионату мира по футболу», на котором поляки делились опытом подготовки и проведения Евро-2012. В Москву тогда приехала внушительная делегация высокопоставленных польских чиновников.

С тех пор уровень форумов, проводимых в Radisson Collection Hotel Moscow, только растет. Буквально недавно гостиница принимала экономическую конференцию «Россия – Африка», посвященную развитию сотрудничества с африканскими странами. В форуме, названном важным подготовительным этапом к двустороннему саммиту, который состоится в октябре в Сочи, принял участие Дмитрий Медведев. Российский премьер отметил масштабность конференции: «Нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве». Конгресс-Парк Radisson Collection – одна из немногих площадок столицы, которая смогла вместить свыше полутора тысяч делегатов.

Примечательно, что Конгресс-Парк – это отдельно стоящее здание, входящее в гостиничный комплекс. Уникальность объекту Года Нисанова и Зараха Илиева придает то обстоятельство, что вместить достаточно крупный конгресс-центр предстояло на весьма ограниченном пространстве. Однако разработчики сумели с ювелирной точностью создать многофункциональную площадку для деловых встреч и при этом органично вписать ее в исторический ландшафт. Благодаря отсутствию колон здание общей площадью 2300 кв. м легко трансформируемого из конференц-зала в банкетный. Здесь же располагается четырехуровневая подземная парковка на 744 машиномест, множество переговорных комнат, а также восемь ресторанов.

В хорошую погоду участники мероприятий имеют возможность продолжить беседу на свежем воздухе в благоустроенном сквере, который расположен на крыше Конгресс-Парка и занимает 1,6 га, засаженных лиственными и хвойными деревьями, кустарниками и цветочными клумбами.

С пользой для экономики

Центром практически сразу заинтересовались представители индустрии делового туризма. При этом Конгресс-Парк стал популярен не только у бизнесменов, но и у организаторов свадебных церемоний и других масштабных торжеств, т.к. проведение в нем шумных вечеринок не доставляет беспокойства ни постояльцам отеля, ни местным жителям. Не секрет, что Radisson Collection - не только элитная гостиница, привлекающая иностранных гостей великолепными видами на Москву и красивейшими историческими интерьерами, но и жилой дом.

Что же касается иностранцев, предпочитающих здесь останавливаться, то вместо перечислений знаменитых на весь мир фамилий, достаточно упомянуть, что отель из года в год получает признание экспертного сообщества. Так в конце прошлого года гостиница Нисанова и Илиева получила премию «Путеводная звезда» от мэрии Москвы как лучший пятизвездочный отель. В феврале этого года Radisson Collection Hotel Moscow уже был признан лучшим для корпоративных поездок и мероприятий, став победителем премии Russian Hospitality Awards 2019.

Возвращаясь к деловому туризму: старший региональный вице-президент по Восточной Европе, России и Турции Radisson Hotel Group Мишель Сталпорт, проанализировав итоги ЧМ-2018, высоко оценил широкие возможности для приема большого числа иностранных гостей. Но рассказал и о барьерах, которые препятствуют росту турпотока. Один из них – все еще сложная процедура получения российских виз. Если решить проблему, то это, по мнению специалиста, «сильно будет способствовать всему бизнесу в России: те, кто приезжал на ЧМ, тратили на гостиницы, развлечения, такси, рестораны, сувениры». «Польза для всей экономики!», - сказал Сталпорт. По данным Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, доход от туризма в прошлом году составил 120 млрд рублей.

Так что перспективы у отрасли огромные даже в столице, власти которой обещают помогать развитию отельного бизнеса. Заинтересованы в увеличении гостиничных активов и сами инвесторы. В частности, Год Нисанов и Зарах Илиев, помимо уже имеющихся в их портфеле люксовой Radisson Collection и бизнес-ориентированной Radisson Slavyanskaya Hotel And Business Centre, строят отель на Варварке. Кроме того, Нисанов и Илиев помогают городу решать проблему нехватки гостиниц более доступных категорий. К примеру, в знаменитом доме-книжке на Новом Арбате может появиться четырехзвездочный отель. Несомненно, опыт партнеров поможет им учесть современный «деловой тренд» и многофункциональность, как на арбатском объекте, так и в новой люксовой гостинице, даже несмотря на то, что здание расположено в самом сердце Москвы – в районе Зарядье.