СМИ: граждане России стали реже покупать дешевые лекарства

В СМИ в пятницу появилась информация о том, что в России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств. Данная информация содержится в исследовании аналитической компании DSM Group.

Подчеркивается, что за первые шесть месяцев 2019 года продажи лекарств в ценовой категории от 150 до 500 рублей снизились на 3,3 процента, стоимостью от 50 до 150 рублей – на 3 процента, а до 50 рублей – на 7,1 процента.