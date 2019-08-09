Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают первенца

В пятницу, 9 августа, стало известно, в каком возрасте гражданки Российской Федерации чаще всего рожают первенца. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили сотрудники Росстата.

Оказалось, что большинству жительниц страны, родивших своего первого ребенка в 2018 году, было 26 лет. Второго ребенка россиянки чаще рожали в 30 лет, третьего – в 31 год, четвертого – в 33 года, а пятого и последующих детей – в 34, передает RT.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин подчеркнул, что за последнее время популярный возраст для рождения первого ребенка в РФ почти не изменился, но средний возраст рожениц увеличился. Это связано с тем, что женщины предпочитают до тридцати лет получить образование и построить успешную карьеру.