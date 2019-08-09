Национальный стандарт на школьную форму введут в России
9 августа 2019, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
В 2020 году планируется утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму. В документе будут указаны требования к стойкости и прочности ткани, а также воздухонепроницаемости материалов.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, в частности, что синтетика не может впитывать, удерживать влагу и дышать, вследствие чего если ее много в составе изделия, это делает одежду неприятной и неудобной.
Как сообщил глава ведомства "Известиям", нормы для школьной формы должны быть более строгими, чем для обычной детской одежды.
Первая редакция предварительного национального стандарта будет готова уже к декабрю текущего года.