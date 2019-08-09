Национальный стандарт на школьную форму введут в России

В 2020 году планируется утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму. В документе будут указаны требования к стойкости и прочности ткани, а также воздухонепроницаемости материалов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, в частности, что синтетика не может впитывать, удерживать влагу и дышать, вследствие чего если ее много в составе изделия, это делает одежду неприятной и неудобной.

Как сообщил глава ведомства "Известиям", нормы для школьной формы должны быть более строгими, чем для обычной детской одежды.

Первая редакция предварительного национального стандарта будет готова уже к декабрю текущего года.