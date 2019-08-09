В Москве из-за ураганного ветра и ливня задерживают и отменяют авиарейсы

Утром в пятницу, 9 августа, в Москве из-за неблагоприятных погодных условий задержали уже около 20 авиарейсов. В столице в настоящий момент идет сильный дождь, а порывистый ветер не утихнет до вечера.

Согласно данным на 7 утра по московскому времени, в аэропорту Внуково отменен один рейс, а задержано пять. В Домодедово задержали девять вылетов, а два отменили. В Шереметьево задержаны шесть рейсов, однако данные постоянно меняются, передает портал "Свободная пресса".

Пассажиров призывают уточнять информацию о вылетах самолетов заблаговременно.