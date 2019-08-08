В столице в четверг экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе ЧС: в столице в ближайшие часы ее источником может стать ветер до 25 метров в секунду и сильнейший дождь. МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Москве

Федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы предупредить жителей Москвы о непогоде. Речь идет, в частности, о Первом канале, НТВ, ТВЦ, Матч ТВ, а также телеканалах "Россия 1", "Культура" и ОТР, пишут "Известия".

"Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101", - говорилось в сообщении.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что столичное главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций предупредило о ливне и сильном ветре в Москве. Спасатели дали рекомендации населению о поведении во время непогоды.