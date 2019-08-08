Зеленский отказался подписывать бумаги с Константинополем

Первая встреча президента Украины с Вселенским патриархом вызвала тревогу у киевских СМИ. Они пишут о недоразумениях и тревожных данных после встречи Владимира Зеленского с Варфоломеем.

Зеленский общался с Вселенским патриархом как в широком, так и в узком кругу. Встреча прошла, в целом, позитивно.

Недоразумения возникли, когда Варфоломей предложил подписать совместное заявление. Зеленский это сделать отказался.

Сам документ, как сообщается, носил нейтральный характер. Политических провокаций он не содержал. В нем говорилось об экологии.

В официальном заявлении администрации Зеленского говорится о том, что украинский лидер поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку Украины. Правда, это было сделано с оговоркой о том, что власть не может вмешиваться в церковные дела и что официальный Киев будет защищать независимые церкви.

По мнению экспертов, все это может свидетельствовать о том, что порошенковский проект автокефалии мог попасть в опалу. Под независимыми церквями Зеленский мог подразумевать истинную православную церковь Московского патриархата.