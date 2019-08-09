Какой он – турист из России, и в какие страны чаще всего ездит

Российские туристы любознательны, активно посещают православные святыни мира, из-за собственной неосторожности становятся жертвами водной стихии, изредка хулиганят в самолетах и на курортах, особенно там, где «всё включено».

Вопреки сложившемуся стереотипу, что русские туристы отличаются буйством нрава и безудержным отдыхом, издательство Post Magazine опубликовало рейтинг «худших туристов», в который вошли представители шести стран, и русские туристы занимают в нем не главные места. Рейтинг худших туристов мы приведем ниже, а пока попробуем разобраться с основными тенденциями в отношениях мировой общественности к туристам из России.

Мониторинг зарубежных СМИ и социальных медиа показал, что если к русским туристам местные жители и отдыхающие из других стран относятся, за редким исключением, нейтрально, то корпоративные российские туристы стали в этом году «манной небесной» для экономик нескольких стран мира.

Министерство внутренних дел РФ, ПАО «Роснефть» в 2019г. стали хедлайнерами новостей ряда СМИ Кубы и Турции, внеся свою «толику» в экономический рост указанных стран за счет развития туристической отрасли. По данным сайта консалтинговой компании «Карибский совет» со ссылкой на Министерство туризма Кубы, ожидается, что более 2000 сотрудников ПАО «Роснефть» и членов их семей посетят Остров Свободы в качестве туристов. Топ-менеджерам и отличившимся сотрудникам компания оплачивает авиабилеты, проживание, питание, спа-процедуры, трансферы, экскурсии.

На страницах издания Daily News (Turkey) под заголовком «Турция примет 250 000 российских туристов-полицейских» размещена новость, о том, что после подписания Министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым 22 июня приказа об исключении Турции и Таиланда из списка запрещенных стран, не рекомендованных для посещения сотрудниками его ведомства, ряды туристов Турции пополнят полицейские из России.

Еще одному государству Карибского бассейна, на территории которого «по случаю» оказался комплекс по производству глинозема и добыче бокситов «Windalco» компании «Русал», - Ямайке, потребовалась помощь в развитии туристического сектора и ее было решено немедленно оказать. Так, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Ямайки Камина Джонсон Смит в июле 2019 г. подписали межгосударственное соглашение об упрощении процедуры выдачи виз: «Убежден, что Ямайка станет одним из наиболее привлекательных направлений для российских туристов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна», - отметил Сергей Лавров. Таким образом, отмена визового режима между РФ и Ямайкой и, по мнению Министра иностранных дел РФ, должна привести к росту туристического потока между РФ, странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Итак, если холодный прием российских туристов в визовых центрах Финляндии вызван санкциями ЕС, то на райском острове Бали разворачивается антироссийская кампания в туристическом секторе по причине конкуренции среди гидов. Возможно, отныне сложнее станет попасть по рабочей визе на остров Бали, где индонезийские власти ополчились против русских гидов-экскурсоводов. По словам главы индонезийской ассоциации гидов Ньомана Суарму, российские туристы въезжают на территорию страны по рабочей визе в качестве инструкторов по дайвингу, но через какое-то время решают там остаться и зарабатывать в качестве гидов для своих сограждан. Такое положение вещей не устраивает власти острова, т.к. по мнению Н. Суарму, большинство таких гидов не понимают нюансов культуры и истории Бали, значимость некоторых архитектурных сооружений, и если этот вопрос не будет решен немедленно, туристической отрасли острова будет нанесен непоправимый ущерб.

Российские туристы традиционно представляют собой важный источник дохода для национальных экономик различных стран мира. В последнее время наблюдается тенденция ручного управления туристическими потоками из России на волне политических предпочтений, подкрепленных экономическими интересами транснациональных корпораций. Так, алюминиевый и нефтегазовый след оставят российские туристы на Кубе и Ямайке, а крепкое рукопожатие российских полицейских ждет граждан Турции и Таиланда.

Отношения с российскими туристами у представителей большинства стран и континентов складываются хорошие, а как же иначе? Если российские туристы перестанут путешествовать, то их место могут занять туристы, от поведениях которых, по мнению блогеров из иностранных социальных сетей, кровь стынет в жилах. Антирейтинг туристов открывают туристы из КНР, которые отличаются нарушением правил общественной морали, а также антисанитарией, продолжают рейтинг туристы из США, которые могут нацарапать надпись вроде «Здесь был Билл» на священных стенах в Риме или Париже, Великобритания замыкает тройку. Далее, по разным источникам следуют туристы из России, которые злоупотребляют пакетом «все включено», Германии, которые будут требовать полного соответствия номера гостиницы картинке в рекламном проспекте и доставлять головную боль всем вокруг «Ordnung muss sein», а также израильтяне, которые часто путешествуют шумными группами хипстеров, отмечающих демобилизацию.

Статистика

Согласно статистическим данным издания Tourism Review News по итогам 2018 г. самыми популярными странами в порядке убывания среди российских туристов являются: Турция, Финляндия, КНР, Эстония, Германия, Италия, Польша, Испания, Таиланд, Греция, Кипр, ОАЭ, Тунис, Литва, Болгария.

Катерина Кабахидзе