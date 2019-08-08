Вся правда об армии, военных полигонах и о причинах взрывов в Ачинске

Гибель военных моряков, пожары на оборонных заводах и взрывы на полигонах – ЧП на объектах Минобороны все чаще становятся реалиями нашего времени. Хроника из Ачинска до сих пор потрясает людей, а эвакуация целого города в 100 тысяч сравнивают с тем, как вывозили население Припяти во время Чернобыльской аварии.

Причины взрывов – халатность. «Предполагается, что взрыв произошел при погрузке боеприпасов, но такого при нормальной организации процесса, вообще не должно быть. Взрывы могут быть при появлении вражеского беспилотника, или когда нужно скрыть хищения», - заявил военный эксперт Александр Широкорад.

Почему военные не могут перенести в тайгу? Если на огромные храмы хватает средств, почему их нет на спасения людей, которые вынуждены жить на пороховой бочке? Как получилось, что армии оказалась не нужна новая техника, а все, чем мы так гордимся и показываем в прототипах так и не приходит на вооружение страны? На эти и другие вопросы пытается найти ответ Андрей Караулов.