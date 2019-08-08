В Мурманске обнаружили ампулы с химическим оружием

В Мурманске жители обнаружили на одной из улиц города упаковку с семью ампулами, в которых содержались боевые отравляющие вещества.

Сотрудники полиции взяли под охрану место, где была найдена коробка, а сами ампулы в настоящий момент изучают эксперты. В них находились такие вещества, как фосген и дифосген, оба чрезвычайно токсичные. Они применялись во время первой мировой войны как химическое оружие. Об этом сообщает ОТР.